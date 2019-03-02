СМИ: Следователь в Башкирии пожаловалась на то, что ее избил коллега-подполковник. У девушки зафиксировали травмы, характерные для изнасилования

Девушка-следователь МВД оказалась в больнице с травмами, характерными для изнасилования, после встречи с коллегой в городе Белорецк.

Об этом 1 марта сообщает издание ProUfu. 23-летняя девушка подала в полицию заявление об избиении коллегой 27 февраля возле частного дома в Белорецке. В документе 23-летняя следователь местного ОВД указала на 38-летнего подполковника юстиции. Медики, отмечают источники издания, зафиксировали у девушки травму головы, ушибы лица, плечей, позвоночника и возможную тупую травму живота. Подобные повреждения, отметил собеседник, характерны для жертв изнасилования.

ProUfu добавляет, что в региональном управлении МВД начали служебную проверку. Материалы отправлены в Следственный комитет.

Ранее в Башкирии трёх полицейских обвинили в изнасиловании коллеги. По версии следствия, в служебный кабинет ОМВД Уфимского района после попойки полицейские вызвали молодую дознавательницу. Они якобы попытались девушку напоить, избили, а потом изнасиловали. В СИЗО отправили майора Павла Яромачука, начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, начальников ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковников Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева. Все фигуранты уволены.