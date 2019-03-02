Робот Mini Cheetah научился делать обратное сальто. Пинком в бок его больше не напугать

Инженеры из Массачусетского технологического института в США сконструировали робота Mini Cheetah, который умеет делать сальто, приземляться при падениях и самостоятельно подниматься на ноги. Об этом 1 марта пишет N+1.

Видео с демонстрацией трюков Mini Cheetah опубликовано на Youtube. На нем робот показывает различные походки, двигается прыжками, бегает боком и делает обратное сальто. После прыжков Cheetah аккуратно приземляется на ноги.

Робот весит девять килограммов, он может передвигаться со скоростью до 8,8 км в час. Кроме того, он с легкостью проходит тест, который проваливали многие предыдущие модели — Mini Cheetah не страшны пинки в бок — после них он восстанавливает равновесие. Если же робот все же упадет, он способен подняться без посторонней помощи — отталкиваясь коленом. Ранее сальто мог исполнить, например, гуманоидный Atlas, разработанный Boston Dynamics. Однако по устойчивости он все же уступает Cheetah.