Признанный самбист мира принял поражение от полицейских в Кисловодске. На видео сняли, как взвод успокаивал Александра Емельяненко

Больше десятка сотрудников полиции и ДПС были вынуждены возить по асфальту многократного чемпиона мира Александра Емельяненко, прежде чем доставить бойца в отдел для оформления за пьяную езду.

Александр Емельяненко (в центре) в отделе полиции

Непростая пятница выпала на долю кисловодских автоинспекторов 1 марта. На протяжении нескольких часов жители городка в Ставрополье наблюдали схватку местных правоохранителей и маэстро боевых искусств, который приехал в Кисловодск на сборы. В итоге все закончилось свалкой из человеческих тел под аккомпанемент приглушенных стонов и жалостливого «Убери руку, не мешай». Случайному наблюдателю сцены заботливо советовали не снимать происходящее.

В смешанных единоборствах это восьмое поражение Александра Емельяненко, в статистике которого 36 боев. Заключительному раунду предшествовал дневной эпизод с блокировкой его «Мерседеса» золотого цвета. Из видео, предоставленного читателем «Фонтанки», следует, что спортсмен пытался договориться с водителем эвакуатора. Но, судя по всему, ему помешал инспектор ДПС, несогласный с отношением Емельяненко к правилам парковки.

По сообщениям СМИ, логичным завершением разговора тяжеловес посчитал побег. Уходя от погони, он, как уточняет телеграм-канал Bazabazon, разбил две машины. Финишировал Александр Емельяненко в отделе полиции, перед которой, судя по репликам из многочисленных видео, пиетета не испытывает.

К исходу первого дня весны известный своей дерзостью боец был направлен на медицинское освидетельствование. Среди очевидцев мало кто верит, что специалисты не найдут запрещенного в крови чемпиона.

Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, многократный чемпион России и мира по боевому самбо. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко — чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо. В биографии Александра — штраф за мелкое хулиганство, драка в московском кафе, федеральный розыск и судимость за изнасилование. В 2016 году он вышел на свободу, принял шесть боев и не потерпел ни одного поражения.