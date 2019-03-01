На Караванной теплоэнергетики поменяли 15 метров дефектной трубы

Аварийная бригада компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» закончила ремонт дефектной трубы в центре Петербурга вечером 1 марта.

Как сообщили «Фонтанке» в ресурсоснабжающей организации, циркуляция в трубопроводе была восстановлена к десяти часам вечера в пятницу, 1 марта. 12 сотрудников «Теплосети Санкт-Петербурга» поменяли 15 метров дефектной трубы. В зоне аварии, как ранее писала «Фонтанка», находились 13 зданий.

Труба возле 1-го дома на Караванной рванула минувшей ночью. Из-за аварии весь день 1 марта было закрыто отделение ЭнергоМашБанка, а струя кипятка разбила в доме окна и содрала с фасада слой штукатурки.