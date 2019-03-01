В Дагестане горит село. Огонь на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушат местные жители

Пламя, которое вечером 1 марта охватило несколько жилых домов в труднодоступном дагестанском селе, стремительно распространяется. Местные жители помогают спасателям и сами пытаются спасти свои дома.

Как сообщает республиканское управление МЧС, в девять вечера в селе Тиси-Ахитли загорелся частный дом. Из-за плотной застройки пламя быстро распространилось на соседние здания. Жильцов эвакуировали, но в стороне они не остались и принялись помогать пожарным. Как уточняет ТАСС, шесть домов уже сгорели полностью, догорают еще девять. Общая площадь огня достигла 2,5 тысячи квадратных километров. Угроза распространения пламени сохраняется, к селу едут дополнительные силы МЧС.