Еврокомиссия запрещает Польше строить канал у границы с Россией. Поляки хотят обходить российские территориальные воды

Еврокомиссия потребовала от Польши приостановить строительство канала через Балтийскую косу на границе с Россией. Об этом 1 марта пишет РБК со ссылкой на Reuters.

По замыслу поляков, канал должен пересечь Балтийскую косу и соединить Вислинский и Гданьский заливы. Это позволит обеспечить проход судов в Балтийское море, минуя российские территориальные воды. Проект стоимостью 205 млн евро стартовал осенью 2018 года. Однако против него выступили Россия и экологические организации — в частности, Greenpeace Polska. Они уверяют, что вырубка деревьев нанесет ущерб уникальной экологии региона. Еврокомиссия в итоге встала на сторону экологов. Сегодня в Брюсселе подчеркнули, что любые строительные работы на Балтийской косе должны быть приостановлены до принятия окончательного решения.

При этом польские власти считают, что канал не повредит экологии, а претензии Еврокомиссии связывают с давлением со стороны России.