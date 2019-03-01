«Мы не с преступностью боремся, а со статистикой»: за подлоги Следственный комитет на транспорте обыскал трех полицейских

В Петербурге и Усть-Луге обыскали трех оперативников уголовного розыска транспортной полиции. Следственный комитет вменяет им служебный подлог. «Фонтанка» узнала, что ради отказов в возбуждении уголовных дел они были готовы менять ответы на свои запросы.

По информации «Фонтанки», с утра 1 марта сотрудники Северо-западного Следственного комитета на транспорте начали обыски в Санкт-Петербург-Балтийском линейном отделе транспортной полиции и линейном пункте полиции на железнодорожной станции Усть-Луга.

По данным «Фонтанки», 28 февраля возбуждено два уголовных дела по статье 292 УК – «Служебный подлог». Следствие вменяет полицейским лукавый способ при отказе в возбуждении дел.

Как стало известно нашему изданию, при факте хищения сотрудник должен, в том числе, установить стоимость украденного. Правила же диктуют, что при сумме менее двух с половиной тысяч рублей оперативник имеет право отказать в возбуждении уголовного дела по малозначительности. Все же изначально необходимо посылать запросы в структуры РЖД. Однако, получая неудобные ответы с высокой ценой, сотрудники сами меняли информацию. То есть подделывали ответы. Причем один из них умудрился это делать вручную – не на компьютере, а авторучкой.

По данным «Фонтанки», изначально на это обратили внимание при очередной проверке в Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуре, откуда в Следственный комитет и поступило соответствующее требование о привлечении полицейских.

Как нашему изданию прокомментировали в самой транспортной полиции, «так все поступают… ну, может быть, не подделывая ответы, а по-другому… это система… не с преступностью мы боремся, а со статистикой».

– Что они к людям из-за ерунды цепляются! – буквально зашумел на журналиста «Фонтанки» другой собеседник.

Что касается сотрудников надзора, то один из них, выслушав переданные нам комментарии, ответил: «Достало!»

Кстати, недавно «Фонтанка» уже сообщала, что у других трех сотрудников транспортной полиции в линейном отделе на Финляндском вокзале также прошли обыски из-за ложно понятых интересов службы при задержании наркоманов.