СМИ: Полина Юмашева рассказала о разводе с Дерипаской спустя год. Она могла получить долю в компании En+

Миллиардер Олег Дерипаска развелся со своей женой Полиной. Как пишут 1 марта «Ведомости», произошло это еще больше года назад.

Ее представитель сообщил, что Полина взяла после развода девичью фамилию Юмашева (ее отцом был руководитель администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев). Слухи о разводе ходили давно, однако впервые их официально подтвердили. Брак между Дерипаской и Юмашевой был заключен в 2001 году, у них есть сын и дочь.

Официально неизвестно, получила ли Полина часть активов бывшего мужа. Брачного контракта они не заключали, как рассказывала она сама ранее. Юмашева сама владеет издательством Forward Media Group и долей в компании LAM Publishing, которая управляет проектами Look At Media.

Однако «Ведомости» обращают внимание на то, что в октябре 2017 года Полина Дерипаска (теперь Юмашева) стала владелицей 6,9% акций En+. Об этом сообщалось в проспекте для инвесторов перед IPO. Никаких подробностей компания не раскрывала. После IPO доля Полины снизилась до 6,05%. Сейчас она оценивается примерно в 310 млн долларов.