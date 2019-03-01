Американцы подключили шляпу как из «Гарри Поттера» к человеческому мозгу. На факультеты не распределит, но о мыслях расскажет

С помощью электроэнцефалографии ученые из США подключили шляпу к мозгу. Аксессуар может рассказать, о чем думает человек.

О разработке 1 марта сообщает издание N+1. Шляпу разработчики из Массачусетского технологического университета Пэтти Мэйс и Наталия Космина сделали в стиле аксессуара, который в фильме «Гарри Поттер» использовали для распределения учеников по факультетам. Магическими способностями она не обладает, однако тоже разговаривает. К ней подключены датчики, считывающие активность мозга. Полученную информацию система анализирует с помощью нейросети. После калибровки шляпа способна рассказать человеку, о чем он думает.

Инженеры использовали электроэнцефалограф с 14 электродами, размещаемыми на различных частях головы, и алгоритм машинного обучения. Прежде чем заставить шляпу говорить, пользователю показывают различные изображения, которые после человек должен представить. Устройство записывает активность мозга, а потом задаёт вопросы, которые подразумевают выбор одной из двух картинок.

Шляпу планируется использовать в воспитательных целях, чтобы повышать самооценку детей. По мнению разработчиков, доверие у них будет формироваться за счёт того, что устройство «понимает», о чем они думают, а значит подростки будут прислушиваться к оценке и мотивациям от шляпы.