Снегопады испортили жизнь нерпам. Экологи предрекли ластоногим «большие проблемы с сезоном размножения»

«Фонд друзей балтийской нерпы» с наступлением весны обеспокоился будущим своих потенциальных подопечных. Снег не дал сформироваться достаточному слою льда, а после и вовсе растаял.

О грядущих проблемах экологи рассказали в своей группе «ВКонтакте» 1 марта. У ластоногих, утверждают зоозащитники, будут «большие проблемы с сезоном размножения».

«Несмотря на роскошную зиму, большая часть формировавшегося на заливе и Ладоге льда была утоплена обильными снегопадами и сейчас выкармливать своё потомство животным придётся где попало. В этой ситуации возрастёт вероятность преждевременной потери детёнышей самками», – объясняют в Фонде.

Не стоит рассчитывать, уверены экологи, и на грядущие морозы. Напротив, ситуацию они могут только усугубить, так как снега на льду недостаточно, чтобы укрыть детенышей от холода.

Как ранее писала «Фонтанка», в начале февраля сотрудники Фонда начали строить для нерп искусственные снежные насыпи, но и они из-за снегопада и оттепели оказались непригодны для потомства ластоногих.