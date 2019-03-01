Сенатор Арашуков, обвиняемый в организации убийств, утверждает, что его оговорили за 60 млн

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заявил, что два свидетеля по его делу получили по 30 млн рублей за то, чтобы его оговорить. Об этом 1 марта пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА «Новости».

«Сенатор Арашуков передал через своих адвокатов, которые посетили его сегодня в изоляторе, что он готовит обращение к президенту РФ, где приведет факты, из которых следует, кто именно и по какой причине организовал уголовное преследование Арашуковых, а также приведет доказательства того, что оба "киллера" по его делу дали на него показания более чем за 30 миллионов рублей каждый», – сообщили защитники сенатора информагентству.

Они уточнили, что Арашуков знает имя человека, который якобы и подкупал свидетелей.