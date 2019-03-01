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Сенатор Арашуков, обвиняемый в организации убийств, утверждает, что его оговорили за 60 млн
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заявил, что два свидетеля по его делу получили по 30 млн рублей за то, чтобы его оговорить. Об этом 1 марта пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА «Новости».
«Сенатор Арашуков передал через своих адвокатов, которые посетили его сегодня в изоляторе, что он готовит обращение к президенту РФ, где приведет факты, из которых следует, кто именно и по какой причине организовал уголовное преследование Арашуковых, а также приведет доказательства того, что оба "киллера" по его делу дали на него показания более чем за 30 миллионов рублей каждый», – сообщили защитники сенатора информагентству.
Они уточнили, что Арашуков знает имя человека, который якобы и подкупал свидетелей.
Справка:
30 января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. По данному делу был также арестован его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". К настоящему моменту арестованы семь фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа – Руслан Арашуков, Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев и Алан Кятов. По уголовному делу в розыск объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.