СМИ: Александр Емельяненко задержан за езду в пьяном виде на золотом «Мерседесе»

В Кисловодске задержан боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Как передает 1 марта «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, Емельяненко находился нетрезвым за рулем.

«Рен-ТВ» уточняет, что спортсмена задержали после двойного ДТП. Емельяненко нарушал правила дорожного движения на золотом «Мерседесе». Он якобы пытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. Автомобиль в итоге все-таки оказался на штрафстоянке.

Спортсмен находился в Кисловодске на тренировочных сборах. Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, многократный чемпион России и мира по боевому самбо. Мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.