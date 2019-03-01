В Кронштадте Land Cruiser отправил ребёнка в больницу. На перекресток подросток рванул на самокате

Школьника на самокате сбил внедорожник на пешеходном переходе в Кронштадте вечером 1 марта. Мальчик госпитализирован.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, Toyota Land Cruiser не успела затормозить перед ребенком, который выскочил на перекрёсток проспекта Ленина и Гражданской улицы. Столкновения не удалось избежать около шести вечера пятницы, 1 марта. В ГИБДД подчеркивают, что школьник ехал на самокате без сопровождения взрослых. Он получил ушибы, врачи оценивают состояние младшеклассника как средней степени тяжести.

По словам очевидцев, водитель после столкновения проехал ещё несколько метров. Судя по камерам видеонаблюдения, мальчик бодро выехал из-за угла, промчался мимо пешеходов, попутно успев взять листовку, и выехал на «зебру», не оглянувшись.