«Можно безнаказанно дрифтовать или даже сбить человека». В Интернете процветает торговля аккаунтами от каршеринга

Прокатиться по Невскому проспекту в стиле Шумахера, разобрать машину на детали и сохранить полную анонимность – достаточно купить аккаунт от каршеринга на чужое имя.

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Английское слово carsharing становится популярным в петербургской прессе. Заслугу не приходится записывать на счет стремительно развивающейся отрасли. Каршеринг все чаще попадает в рубрику «Происшествия». Гонки по ночному городу, массовые аварии с последующим побегом водителя — все эти новости объединяет появившийся года три назад вид аренды автомобиля. А с середины прошлого года наметился новый тренд — управление под чужим аккаунтом. «Фонтанка» присмотрелась к спросу и нашла немало предложений как на белом, так и на черном интернет-рынке.

На сегодняшний день в Петербурге уже не менее 2,5 тысяч каршеринговых авто. Большая часть из них маркирована наклейками YouDrive (1500 машин), «Яндекс.Драйв» (750 машин) и Delimobil (400 машин). В правоохранительных органах отмечают, что пока массово им попадаются нарушители, которые, будучи навеселе, использовали приложение друзей или родственников. Но и покупатели чужих аккаунтов не редки. В июне 2018-го сотрудники остановили сразу два каршеринговых автомобиля и услышали от 14-летнего водителя, что доступ в салоны был куплен в Интернете.

Продавцы аккаунтов от каршеринга рекламируют свой товар в разной стилистике. Одни пишут: «Безопасная аренда авто без обязательств». Другие конкретизируют, как сложно найти лихача, злостного нарушителя ПДД или угонщика, если он использует каршеринг под чужим именем. Подобные объявления можно найти на десятках сайтов, выскакивающих по соответствующему поисковому запросу. Корреспондент «Фонтанки» выбрал один из них и тут же нарвался на мошенников – купленный за 2000 рублей аккаунт был нерабочим.

Честность обнаружилась в подполье. Даркнет предлагает три магазина с аккаунтами от каршеринга. Здесь же, к слову, можно купить различные базы данных, включая массив ГИБДД. Общее число сделок, которое автоматически регистрируется площадкой, у всех трех не превышало 100.

Цены в «теневой сети» дороже, от 2,5 тысяч рублей. Из имеющихся каршерингов в Петербурге самым дешевым оказался Delimobil за 4,5 тысячи рублей. Оплата в Bitcoin. На конвертацию ушло минут 40 – из-за скачка курса 4,5 тысячи рублей превратились в 5 тысяч, но и аккаунт от Delimobil успели за это время купить.

«Может, «Яндекс.Драйв» подойдет за 5,5 тысяч? Еще есть YouDrive, Anytime Black, AnyTime Prime, Urentcar», – спросил продавец.

«Яндекс.Драйв» подойдет, но на счету только 5 тысяч рублей. Еще час ждать совсем не хочется», – ответил покупатель.

«Давай я тебе скидку сделаю, а ты потом хороший отзыв оставь», – ответил сотрудник магазина и прислал логин/пароль от «Яндекс.Драйва». Как оказалось, рабочие.

Продавец снабдил подробной инструкцией, как себя вести, если нарушил и если попался ДПС. Он также уточнил, что аккаунт зарегистрирован на реально существующего человека, но тот об этом не знает. Сделать аккаунт можно от любого каршеринга, стоить это будет от 1 до 8 тысяч рублей. Как рассказал продавец, купить их можно и в обычном Интернете, но выйдет гораздо сложнее из-за того, что там промышляют мошенники.

Дельцы предупреждают, что за каршерингом с купленным аккаунтом могут поехать по «наводке» – как это и произошло с тем самым четырнадцатилетним. «Если вас поймают, то ваши действия будут классифицированы по статье 166 УК РФ. Естественно, вас не посадят (если не было судимости), но наказания в виде штрафа или условного срока не избежать», – гласит инструкция. Возможность такого исхода подтвердил и вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

Он же рассказывает, что, согласно действующим правилам дорожного движения, сотрудники ГИБДД могут запросить у водителя фиксированный набор документов, среди которых нет мобильного телефона с включенным приложением. Формально нарушение есть только с точки зрения гражданско-правового договора с каршеринговой компанией, но чтобы это заинтересовало ГИБДД, сервис должен заявить об угоне.

В автоинспекции признают, что требование предъявить мобильное приложение законом пока не регламентировано, но у инспекторов есть право на звонок в каршеринговую компанию. Как правило, такую проверку аккаунтов сотрудники ДПС устраивают, только если водитель слишком юн, чтобы легально получить доступ к автомобилю.

Владелец YouDrive Андрей Куприков рассказал, что его сервис использует механизмы дополнительной защиты – при использовании автомобиля нужно сделать селфи, поэтому третьим лицам крайне затруднительно оказаться за рулем. Продавцы аккаунтов, в прайсе которых есть и YouDrive, с ним не соглашаются: обойти эту систему защиты достаточно легко.

Особого внимания в инструкции по использованию купленного аккаунта от каршеринга удостоился лишь сервис «МатрешCar». «В некоторых машинах «матрешек» стоят камеры, как например в Mercedes C180, BMW 3, Mini Cooper, Jaguar, Kia Stinger. За камерами смотрят, только если вы едете в долг, выезжаете на газон, дрифтите и т. д. Средняя сумма «долга», до которой можно кататься на этом сервисе, составляет от 1000 до 3000», – предупреждает памятка.

В «МатрешCar» признают проблему, но делают акцент на планомерной работе по борьбе с нарушителями. Помимо видеокамер в салонах авто, компания отслеживает предложения о продаже аккаунтов и на сайтах, и в соцсетях.

«Мы прекрасно понимаем, что фундаментально не сможем искоренить данную проблему, но в текущий момент озвученный комплекс мер позволяет нам не чувствовать сильный дискомфорт от данной проблемы. Сильного развития данного рынка мы не прогнозируем, так как знаем, что делать. Алгоритм работы по таким случаям в нашей компании уже отработан. Что касается юридических последствий от использования таких аккаунтов, то тут принимаются исключительно радикальные меры. Если мы увидели, что автомобилем управляет человек, которому не принадлежит данный аккаунт, то мы останавливаем использование авто и вызываем сотрудников полиции. К слову сказать, уже было возбуждено несколько уголовных дел по ст. 166 УК РФ», – рассказали в «МатрешCar».

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»