Бывшие игроки «Зенита-2» попались на взятке. Футболистов подвело освоение умственного труда

В Петербурге будут судить профессиональных спортсменов по делу о взятке. Бывшие игроки «Зенита-2» и нынешние тренеры детской футбольной школы рискнули освоить ремесла чиновника и переговорщика и прогадали.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 1 марта, в Дзержинский суд поступило дело Антона Арсеньева и Ярослава Канавченко. Их обвиняют в получении взятки в 600 тыс. рублей от представителя компании «ВанТрейд», которой требовалась лицензия на обращение с отходами I–IV классов опасности.

Арсеньев и Канавченко являются тренерами детской футбольной школы «Планета футбола». Им по 33 года. В свое время вместе играли за «Зенит-2» и вологодское «Динамо». Канавченко попадал в юношескую сборную России. Арсеньев – воспитанник СДЮШОР «Зенит», профессиональную карьеру закончил в 2015 году.

Кроме тренерства Арсеньев осваивал работу чиновника. С января 2018-го устроился в Северо-Западный Росприроднадзор консультантом отдела эконадзора. Канавченко, по версии следствия, помог другу в качестве переговорщика. Он ездил на встречи с представителем «ВанТрейд» и забирал деньги.