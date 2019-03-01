Еще один кандидат в президенты Украины снимает свою кандидатуру в пользу экс-министра обороны

Кандидат в президенты Украины от партии «Сила людей» Дмитрий Гнап заявил на своей странице в Facebook, что принял решение снять свою кандидатуру в пользу бывшего министра обороны Анатолия Гриценко.

«Раньше я обещал тоже снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю это свое обещание и готов тоже сняться в пользу Анатолия Гриценко», — сказал Гнап в своем видеообращении.

Гнап отметил, что его решение о снятии кандидатуры с выборов должно быть одобрено на съезде партии «Сила людей», запланированном на 2 марта. По словам Гнапа, он уже пригласил Гриценко на мероприятие.

Ранее другой кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый, снялся с предвыборной гонки в пользу Анатолия Гриценко.

Выборы пройдут 31 марта 2019 года, пока официально в них участвуют 44 зарегистрированных кандидата.