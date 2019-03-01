Конституционный суд пошёл навстречу налогоплательщикам. За ошибки в кадастре платить не нужно

Организации, добросовестно заплатившие налоги на основе данных из ЕГРН, не должны отвечать за закравшиеся в реестр неточности. Конституционный суд РФ запретил взыскивать с них недоимки и пени из-за ошибок чиновников.

Как следует из постановления, опубликованного 1 марта, с жалобой на положение Налогового кодекса в КС обратилось тамбовское ООО «Парус». Фирма, руководствуясь пунктом 3 статьи 391, в 2015 году посчитала земельный налог самостоятельно на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости и заплатила за свои два участка чуть больше 112 тысяч рублей. Нагрянувшая позже налоговая нашла в кадастре ошибку — местная администрация пересчитала стоимость, но данные в ЕГРН внесены не были. В результате сумма увеличилась почти в пять раз. «Парус» обязали доплатить недостачу плюс порядка 100 тысяч пени сверху. Оспорить доначисление в судах общей юрисдикции не вышло.

В Конституционном суде противоречий в пункте 3 статьи 391 НК РФ не увидели. Как подчеркнули судьи, данное положение прямо указывает, что расчёт налога производится исключительно на основании данных ЕГРН, а использование другой налоговой базы противоречило бы Основному закону. Таким образом, нельзя взыскивать недоимки, если актуальные сведения вовремя не внесли в кадастр.

Обязанность обеспечить достоверными сведениями при исчислении земельного налога лежит на государстве, говорится в постановлении КС. Соответственно, налогоплательщик не должен нести бремя последствий из-за неправильного применения норм госорганами. Дело «Паруса» должно быть пересмотрено.