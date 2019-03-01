Автобусные перевозки будут лизензировать. В правительстве РФ определили требования и частоту проверок

С 1 марта 2019 года перевозки «пассажиров и других лиц» автобусами подлежат лизензированию. Соответствующие изменения в федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» утверждены постановлением, опубликованным на сайте правительства РФ 1 марта.

«Подписанным постановлением устанавливаются лицензионные требования к соискателю лицензии на осуществление перевозок пассажиров и других лиц автобусами, список документов, представляемых соискателем лицензии в лицензирующий орган, лицензионные требования к лицензиату, которые он обязан выполнять при осуществлении перевозок, порядок лицензирования, критерии отнесения деятельности лицензиатов к категории риска и периодичность проведения плановых проверок в зависимости от категории риска», – говорится в справке к документу.

Осуществлять лицензирование будет Ространснадзор. Под лизензирование попадают как коммерческие перевозки на основании договора перевозки пассажиров или фрахтования, так и перевозки людей автобусами для собственных нужд. Контролировать соблюдение закона будут проведением плановых и внеплановых проверок.

Утвержденное постановлением правительства положение о лицензировании автобусных пассажироперевозок будет действовать до 1 января 2021 года.