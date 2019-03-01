Петербургский «Зенит» сыграет в четвертьфинале волейбольной Лиги чемпионов с одним из сильнейших клубов Европы

Жеребьевка четвертьфиналов волейбольной Лиги чемпионов состоялась в пятницу, 1 марта, в Люксембурге. Петербургскому «Зениту» выпало сразиться за выход в полуфинал с польским клубом «Скра» (город Белхатува).

Точные даты и время матчей определятся позднее. Ориентировочно первый матч «Зенит» проведет на выезде в промежутке с 12 по 14 марта, ответный – 20 марта в КСК «Сибур Арена».

«Скра» – один один из самых титулованных европейских волейбольных клубов XXI века. Поляки — победители клубного чемпионата мира (2012), дважды становили вторыми в этом турнире (2009, 2010). Также среди их достижений – две победы (2008, 2010) и второе место (2012) в Лиге чемпионов, 9 побед в чемпионате Польши, 7 завоеванных Кубков Польши, 4 Суперкубка Польши.

В групповом турнире Лиги чемпионов-2018/19 «Скра» финишировала второй в группе D с тремя победами и тремя поражениями. В составе поляков – сразу пятеро чемпионов мира: капитан команды Мариуш Влажлы, способный закрывать позицию как диагонального, так и доигровщика, центральные блокирующие Кароль Клош и Якуб Кочановски, доигровщик Артур Шальпук, связующий Гжегож Ломач, а также эстонский диагональный Рене Теппан, доигровщики иранец Милад Эбадипур и серб Милан Катич.

Напомним, что «Зенит» завершил групповой турнир на первом месте.

Волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) был создан летом 2018 года по инициативе «Газпрома». В первом же сезоне команде удалось выйти в финал Суперлиги, где команда уступила многократным чемпионам России — казанскому «Зениту».