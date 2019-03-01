Власти Пакистана передали Индии пилота, чей самолёт был сбит в небе над Кашмиром

Пилот индийских ВВС, попавший в руки пакистанской армии после воздушного боя над Кашмиром, перешел границу государств и оказался на родине вечером 1 марта.

Об этом сообщает издание The times of India. Командира сбитого Пакистаном самолета Абхинанда Вардхамана на родине встречала толпа индийцев. Процедура передачи затянулась из-за бюрократических проволочек. Границу он прошел через переход Вага около девяти часов вечера по местному времени.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что пилот был выпущен как «жест мира».

Самолёт был сбит в регионе Кашмир в среду, 27 февраля. Индийские власти сперва сочли, что пилот погиб, однако позже стало известно, что он взят в плен.

Воздушному бою над Кашмиром предшествовала бомбардировка индийскими ВВС лагеря террористов на территории Пакистана. Были обстреляны позиции боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Она взяла ответственность за теракт 14 февраля, когда погибли более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.

После того, как был сбит самолет, небо над Пакистаном полностью закрыли. Запрет продлен до 4 марта. Самолеты разрешили принимать и отправлять четырем аэропортам – Карачи, Пешавар, Кветта и Исламабад.