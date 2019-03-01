Первые весенние выходные в Петербурге будут морозными и метелистыми

Не весеннюю погоду обещают синоптики в Петербурге в первые мартовские выходные. Ночные морозы в субботу сменятся метелью днем. Снежно будет и в воскресенье.

Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, ночь субботы, 2 марта, начнется с похолодания, местами подморозит до -11. Осадков в темное время суток можно не ждать, однако сыпать начнет утром – снег ожидается небольшой, но порывистый ветер может превратить его в метель. Днем будет существенно теплее, от 0 до -2.

Более сдержанные перепады температуры ожидаются 3 марта. Ночью будет не холоднее четырех градусов мороза, днем до -3. Небольшой снег с перерывами будет идти все воскресенье.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги зимы. Аномалий в гидрометцентре не зафиксировали, и температура и осадки за пределы норм не вылезли. Весну он пообещал раннюю – март может быть теплее обычного.