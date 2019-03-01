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01.03.2019 18:44
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Минфин США внес в санкционный список командующего Нацгвардии Венесуэлы

 

США расширили ограничительные меры в отношении Венесуэлы, внеся в санкционный список еще шесть человек, в том числе командующего Национальной гвардией страны Ричарда Лопеса Варгаса, говорится в сообщении департамента по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина.

Помимо Варгаса под ограничительные меры попали генерал-майор, командующий региона интегральной стратегической обороны округа Гуаяна (схоже с военным округом) Хесус Мантилья Оливерос, генерал дивизии зоны интегральной обороны штата Боливар Альберто Бермудес Вальдеррей, генерал дивизии зоны интегральной обороны штата Тачира Хосе Нороно Торрес, главный комиссар полицейского подразделения FAES в штате Тачира Хосе Домингес Рамирес, а также начальник полиции штата Тачира Кристиан Моралес Самбрано.

25 февраля США внесли в санкционные списки против Венесуэлы бывшего вице-президента страны Рамона Каррисалеса, губернатора штата Варгас Хорхе Гарсию Карнейро, губернатора штата Карабобо Рафаэля Алехандро Лавака Эвангелиста и губернатора штата Сулия Омара Хосе Прието Фернандеса.

15 февраля под ограничительные меры США попали министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо, глава Национальной разведывательной службы Мануэль Рикардо Кристофер Фигера, первый заместитель главы Нацразведки, командующий президентской гвардией и командующий спецподразделениями Нацполиции.

В ночь на 30 января США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Вашингтон запретил проводить с ней сделки, а также арестовал активы компании в своей юрисдикции.

Источник: RNS

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