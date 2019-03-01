Прокуратура не смогла принудить РЖД отремонтировать Цимбалинский путепровод. Для проезда он небезопасен

Цимбалинский путепровод, соединяющий Невский и Фрунзенский районы, не отвечает требованиям безопасности. Тем не менее иск транспортной прокуратуры к РЖД суд не удовлетворил.

Как следует из ответа Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП) депутату Госдумы Михаилу Романову, последний капитальный ремонт на Цимбалинском путепроводе относится в 1980–1982 годам. «Сооружение не отвечает требованиям эксплуатационной безопасности», – говорится в документе. При этом финансирование на капремонт переправы ОАО «РЖД» не запланировало. В связи с этим Санкт-Петербургский транспортный прокурор направил иск в Мещанский районный суд Москвы с целью принудить ОАО «РЖД» устранить нарушение целостности конструкций. На этой неделе суд вынес решение — в удовлетворении иска отказать.

По данным «Фонтанки», речь идет о дефектах металлических элементов связей, чугунных трубок водоотведения, об отслоении бетона в результате коррозии арматуры в плитах проезжей части, неудовлетворительном состоянии окраски. На данный момент ограничено движение транспортных средств на участках автодороги: Цимбалинский путепровод от ул. Белы Куна до ул. Цимбалина и от ул. Цимбалина до ул. Седова на срок до 1 июня.

При этом подрядчики РЖД демонтировали тротуарные консоли, производят очистку окрасочного слоя, заменили часть пораженных коррозией соединительных планок стоек новыми планками из полос с соединением на болтах.

Ранее «Фонтанка» неоднократно рассказывала о состоянии Цимбалинского путепровода. Ремонту переправы просили поспособствовать даже главу правительства Дмитрия Медведева как уроженца Купчино. Осенью там начали строить новый тротуар, а в последний раз его закрыли для проведения ремонтных работ в декабре.

Смольный и РЖД пока безрезультатно ведут переговоры о передаче путепровода в собственность города.