УАЗ «Хантер» обновился и сменил тип транспортного средства

Ульяновский автозавод начал продажи модернизированного UAZ Hunter. Внедорожники доступны у дилеров марки с 1 марта. Стоимость новинки стартует от 732 тысяч рублей.

Как сообщает 1 марта агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу марки, «Хантер» в базовом исполнении «Классик» оснащается 2,7-литровым двигателем, который развивает 135 л.с. мощности и 217 Нм крутящего момента, полным приводом и понижающим рядом, а также мостами «Спайсер» и корейской 5-ступенчатой механической трансмиссией Dymos, которая также устанавливается на модели «Патриот» и «Пикап». Внедорожник по умолчанию оборудован антиблокировочной системой тормозов и устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

С 20 февраля 2019 года Hunter получил новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Внедорожник сменил тип транспортного средства: модель сертифицирована по категории повышенной проходимости N1G, а заявленная технически допустимая максимальная масса равна 2495 кг. Но управлять автомобилем по-прежнему можно с правами «легковой» категории B.