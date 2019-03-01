Фотофакт: петербургские автомобилисты открыли весну. Вместе с крышей

В пятницу, 1 марта, в Петербург пришла весна не только календарная. Одну из примет – подснежники – «Фонтанка» уже показывала: в Ботаническом саду среди островков снега распускаются белоцветник и весенник зимний.

Ещё одно доказательство зафиксировал на камеру фотокорреспондент «Фонтанки» на набережной Кутузова около Троицкого моста. Весенний сезон открыли водители.

Дама в бордовом кабриолете очень колоритна – в солнечных очках, с пучками по бокам головы и, похоже, с детским автокреслом на соседнем сиденье. Крышу она убрала только что, встав на светофоре. В соседнем автомобиле, в тон кабриолету, дама тоже в тёмных очках, но одета теплее.

К слову, недавно в поле зрения «Фонтанки» попал ещё один кабриолет. Это было самое неподходящее время для автомобиля без крыши – разгар зимы. Мы проследили, как позабытая «Волга» медленно и печально освобождалась от груза сугроба.