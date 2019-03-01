Не опять, а снова. Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии

Александр Лукашенко не хочет, чтобы его упрекнули в трусости, поэтому он намерен выдвинуть свою кандидатуру на шестых выборах в истории бывшей советской республики.

«Как мне сейчас кажется, я это заявление делаю, исходя из нынешнего состояния своего, страны. Я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента», – заявил 1 марта Лукашенко во время общения с журналистами.

Он отметил, что не хочет уходить, чтобы его не обвинили в трусости. При этом он уверен, что ему не нужно вести избирательную кампанию, так как за почти три десятилетия в политике его «каждая собака в каждом дворе знает». Лукашенко подчеркнул, что не собирается держаться за свою должность. «Обещаю вам, что на тот свет меня с президентского кресла не понесут», – отметил президент.

Он также пообещал, что выборы пройдут «честно и конкурентно».

Напомним, что Александр Лукашенко остается единственным президентом постсоветской республики. Первые выборы главы Белоруссии состоялись в 1994 году. Тогда Лукашенко потребовался второй тур, чтобы занять кресло президента. Согласно конституции страны, срок полномочий первого лица составляет пять лет, а избираться можно неограниченное количество раз.