Король Саудовской Аравии лишил подданства сына Усамы бен Ладена

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд выпустил указ о лишении подданства королевства Хамзы бен Ладена, сына убитого в 2011 году лидера запрещенной в РФ и многих странах мира террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Об этом сообщает 1 марта саудовская газета "Умм аль-кура" со ссылкой на приказ МВД королевства, уточняя, что на самом деле это случилось ещё 22 февраля. "МВД сообщает о выпуске королевского указа под номером 15690 с согласием лишить саудовского подданства Хамзу Усаму Мухаммеда бен Ладена", – отмечается в приказе.

Накануне госдепартамент США предложил награду в миллион долларов за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена, считая его одним из главарей "Аль-Каиды".