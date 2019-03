И ты не один. Илон Маск теснит «Роскосмос», но рогозинцы не унывают

День первой стыковки частного корабля с МКС, назначенный на 3 марта 2019 года, призван войти в историю космонавтики, как конец эпохи монополии «Роскосмоса» по доставке землян на орбиту.

Запуск частного пилотируемого космического корабля Crew Dragon от SpaceX с космодрома на мысе Канаверал эксперты, не сговариваясь, называют «историческим», несмотря на то, что первый рейс частника на МКС пройдет в беспилотном режиме. Если стыковка с Международной космической станцией пройдет успешно, российская космонавтика потеряет свой главный козырь – монополию в доставке космонавтов на орбиту. По просьбе «Фонтанки» эксперты посчитали будущую недополученную прибыль российской космонавтики и искали оптимизм в разъяснениях «Роскосмоса».

МКС была выведена на космическую орбиту в 1998 году. В истории станции были разные моменты «командной работы». До 2009 года «таксистами» до станции выступали и Россия, и США. Однако по мере сворачивания полётов американских Шаттлов с 2009 года Россия начала «козырять» эксклюзивной возможностью возить астронавтов на МКС. Дело не только в престиже, место для иностранных коллег за «телепорт» на МКС и обратно было платным. Теперь космические пространства параллельно будет бороздить младший брат американского шаттла. Завтра Crew Dragon «отпилотирует» Манекен Рипли, названный в честь героини Сигурни Уивер в фильме «Чужой». Однако уже в июле этого года, по планам НАСА, на новой ракете полетят настоящие астронавты – Роберт Бенкен и Дуглас Херли. НАСА собирается сертифицировать Dragon-2 для штатных полетов на МКС.



Эксперты от космоса говорят, что проект Crew Dragon – первый случай в истории, когда небольшая, по меркам авиационной и космической промышленности, компания самостоятельно разработала пилотируемый корабль и запускает его к международной космической станции. «Причем ей удалось это сделать раньше, чем имеющему огромный опыт разработок «Боингу», – уточняет научный журналист, эксперт по космонавтике Михаил Котов. – До сегодняшнего дня пилотируемая космонавтика была уделом только государственных структур».

«На планете появился новый производитель пилотируемых космических объектов. Они используют свои технологии и решения, которые не применялись ранее. Они делают фактически пассажирский корабль, а не просто пилотируемый. Вот это важно, – считает популяризатор космонавтики, создатель самого читаемого тематического паблика в рунете «Открытый космос» Виталий Егоров. – И конечно важно, что это возврат США к пилотируемой космонавтике. Это действительно прекращение монополии России по доставке людей на МКС. Да, не прямо сейчас, но уже со следующей экспедиции».

SpaceX and @NASA have completed thousands of hours of tests, analyses, and reviews in preparation for Crew Dragon’s first test flight to the @space_station pic.twitter.com/JvJqeoLKVy

«Первый американский «пилотируемый» космический корабль Crew Dragon будет без людей, – рассказал член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. – После первого полёта и обслуживания этот же корабль (с новым «агрегатным» отсеком) вновь будет поставлен на ракету Falcon 9 Block 5, снова без людей, чтобы полноценно испытать систему аварийного спасения. Третий полёт Crew Dragon будет уже с людьми».



«Роскосмос» не специально

Космические аналитики говорят, что сложившаяся в последнее десятилетие ситуация в программе МКС, когда доставкой «трудовых резервов» в космос занималась только российская сторона, не была преднамеренной, а скорее случайной. «Изначально США до катастрофы шаттла «Колумбия» в 2003 году не собирались так рано закрывать программу «Спейс шаттлов», – вспоминает Александр Хохлов. – Более того, планировался собственный пилотируемый корабль-спасатель, который должен был присутствовать на станции совместно с кораблями «Союз», но он был отменён.

В данном случае то, что называют «монополией» «Роскосмоса», сложилось по стечению обстоятельств, и не должно было продолжаться долго».

Михаил Котов тоже уверен, что «Роскосмосу» удивительно повезло, что период без американских пилотируемых кораблей продлился так долго. «Предполагалось, что и «Старлайнер» от «Боинг», и «Дрэгон 2» от SpaceX полетят уже в 2014 году. Однако оказалось, что их разработка заняла вдвое больше времени», – добавляет эксперт.

Деньги правят бал

По данным Александра Хохлова, ориентировочная стоимость доставки американцев и их партнёров на «Союзах», включающая подготовку в ЦПК им. Ю.А. Гагарина и скафандры, составляет на сегодняшний день 82 млн долларов. «За каждого платится около 82 млн долларов, – уточняет Михаил Котов. – Не все напрямую, там еще сложная система взаимоучета, но тем не менее. С 2011 года «Роскосмос» повышал цену. В 2011 году, если не ошибаюсь, он был меньше 40 млн долларов за астронавта». «Последние полёты астронавтов США оценивались «Роскосмосом» в 84 млн долларов за одного астронавта», – корректирует Виталий Егоров.

За годы «всевластия» российской стороны на МКС летали смешанные экипажи, один российский космонавт и двое астронавтов NASA или наоборот. Всего в год делалось 3-4 пилотируемых запуска. «За восемь лет мы свозили на орбиту почти пятьдесят астронавтов, то есть это почти пятьсот миллионов долларов ежегодно, – подсчитал профит «Роскосмоса» в нынешних ценах Михаил Котов.

При этом, по мнению Михаила Котова, российский вариант «доставки» космонавтов «на базу», скорее всего, все равно выходит дешевле, чем это будет на Crew Dragon. «Запуск Falcon 9 сравним по себестоимости с запуском «Протона», российской ракеты-носителя тяжелого класса», – посчитал научный журналист. «Насколько мне известно, при запуске астронавтов в американских кораблях будет получаться дешевле», – меж тем настаивает Александр Хохлов. – Представляя свои проекты НАСА, американские компании-производители намекали, что их корабли будут дешевле обходиться».

«По стоимости услуги Space X дороже, чем у «Роскосмоса». И даже дороже, чем «Роскосмос» брал с НАСА, – говорит о своих данных Виталий Егоров. – Полёт на Dragon будет стоит 100 млн долларов за человека. Маск рассчитывал, что Dragon будет возить 7 человек. Если мы возьмём стоимость полёта Dragon в 400 млн долларов и разделим, то получится дешевле, чем один билет от «Роскосмоса». Но поскольку НАСА будет возить не больше четырёх человек, то получается, что цена Space X выше на 16 млн долларов. Если говорить о соотношении стоимости полёта космонавта «Роскосмоса», то это дешевле в несколько раз, чем полёт на аппарате Маска».

Dragon has delivered more than 140,000 lbs of cargo to and from the @space_station since 2012, but it was designed from the beginning to carry humans. These critical resupply missions also provide important flight heritage as we prepare to fly Crew Dragon. pic.twitter.com/xOSKhWr0Kq