И ты не один. Илон Маск теснит «Роскосмос», но рогозинцы не унывают

День первой стыковки частного корабля с МКС, назначенный на 3 марта 2019 года, призван войти в историю космонавтики, как конец эпохи монополии «Роскосмоса» по доставке землян на орбиту.

Запуск частного пилотируемого космического корабля Crew Dragon от SpaceX с космодрома на мысе Канаверал эксперты, не сговариваясь, называют «историческим», несмотря на то, что первый рейс частника на МКС пройдет в беспилотном режиме. Если стыковка с Международной космической станцией пройдет успешно, российская космонавтика потеряет свой главный козырь – монополию в доставке космонавтов на орбиту. По просьбе «Фонтанки» эксперты посчитали будущую недополученную прибыль российской космонавтики и искали оптимизм в разъяснениях «Роскосмоса».

МКС была выведена на космическую орбиту в 1998 году. В истории станции были разные моменты «командной работы». До 2009 года «таксистами» до станции выступали и Россия, и США. Однако по мере сворачивания полётов американских Шаттлов с 2009 года Россия начала «козырять» эксклюзивной возможностью возить астронавтов на МКС. Дело не только в престиже, место для иностранных коллег за «телепорт» на МКС и обратно было платным. Теперь космические пространства параллельно будет бороздить младший брат американского шаттла. Завтра Crew Dragon «отпилотирует» Манекен Рипли, названный в честь героини Сигурни Уивер в фильме «Чужой». Однако уже в июле этого года, по планам НАСА, на новой ракете полетят настоящие астронавты – Роберт Бенкен и Дуглас Херли. НАСА собирается сертифицировать Dragon-2 для штатных полетов на МКС.



Эксперты от космоса говорят, что проект Crew Dragon – первый случай в истории, когда небольшая, по меркам авиационной и космической промышленности, компания самостоятельно разработала пилотируемый корабль и запускает его к международной космической станции. «Причем ей удалось это сделать раньше, чем имеющему огромный опыт разработок «Боингу», – уточняет научный журналист, эксперт по космонавтике Михаил Котов. – До сегодняшнего дня пилотируемая космонавтика была уделом только государственных структур».

«На планете появился новый производитель пилотируемых космических объектов. Они используют свои технологии и решения, которые не применялись ранее. Они делают фактически пассажирский корабль, а не просто пилотируемый. Вот это важно, – считает популяризатор космонавтики, создатель самого читаемого тематического паблика в рунете «Открытый космос» Виталий Егоров. – И конечно важно, что это возврат США к пилотируемой космонавтике. Это действительно прекращение монополии России по доставке людей на МКС. Да, не прямо сейчас, но уже со следующей экспедиции».

SpaceX and @NASA have completed thousands of hours of tests, analyses, and reviews in preparation for Crew Dragon’s first test flight to the @space_station pic.twitter.com/JvJqeoLKVy — SpaceX (@SpaceX) 28 февраля 2019 г.

«Первый американский «пилотируемый» космический корабль Crew Dragon будет без людей, – рассказал член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. – После первого полёта и обслуживания этот же корабль (с новым «агрегатным» отсеком) вновь будет поставлен на ракету Falcon 9 Block 5, снова без людей, чтобы полноценно испытать систему аварийного спасения. Третий полёт Crew Dragon будет уже с людьми».



«Роскосмос» не специально

Космические аналитики говорят, что сложившаяся в последнее десятилетие ситуация в программе МКС, когда доставкой «трудовых резервов» в космос занималась только российская сторона, не была преднамеренной, а скорее случайной. «Изначально США до катастрофы шаттла «Колумбия» в 2003 году не собирались так рано закрывать программу «Спейс шаттлов», – вспоминает Александр Хохлов. – Более того, планировался собственный пилотируемый корабль-спасатель, который должен был присутствовать на станции совместно с кораблями «Союз», но он был отменён.

В данном случае то, что называют «монополией» «Роскосмоса», сложилось по стечению обстоятельств, и не должно было продолжаться долго».

Михаил Котов тоже уверен, что «Роскосмосу» удивительно повезло, что период без американских пилотируемых кораблей продлился так долго. «Предполагалось, что и «Старлайнер» от «Боинг», и «Дрэгон 2» от SpaceX полетят уже в 2014 году. Однако оказалось, что их разработка заняла вдвое больше времени», – добавляет эксперт.

Деньги правят бал

По данным Александра Хохлова, ориентировочная стоимость доставки американцев и их партнёров на «Союзах», включающая подготовку в ЦПК им. Ю.А. Гагарина и скафандры, составляет на сегодняшний день 82 млн долларов. «За каждого платится около 82 млн долларов, – уточняет Михаил Котов. – Не все напрямую, там еще сложная система взаимоучета, но тем не менее. С 2011 года «Роскосмос» повышал цену. В 2011 году, если не ошибаюсь, он был меньше 40 млн долларов за астронавта». «Последние полёты астронавтов США оценивались «Роскосмосом» в 84 млн долларов за одного астронавта», – корректирует Виталий Егоров.

За годы «всевластия» российской стороны на МКС летали смешанные экипажи, один российский космонавт и двое астронавтов NASA или наоборот. Всего в год делалось 3-4 пилотируемых запуска. «За восемь лет мы свозили на орбиту почти пятьдесят астронавтов, то есть это почти пятьсот миллионов долларов ежегодно, – подсчитал профит «Роскосмоса» в нынешних ценах Михаил Котов.

При этом, по мнению Михаила Котова, российский вариант «доставки» космонавтов «на базу», скорее всего, все равно выходит дешевле, чем это будет на Crew Dragon. «Запуск Falcon 9 сравним по себестоимости с запуском «Протона», российской ракеты-носителя тяжелого класса», – посчитал научный журналист. «Насколько мне известно, при запуске астронавтов в американских кораблях будет получаться дешевле», – меж тем настаивает Александр Хохлов. – Представляя свои проекты НАСА, американские компании-производители намекали, что их корабли будут дешевле обходиться».

«По стоимости услуги Space X дороже, чем у «Роскосмоса». И даже дороже, чем «Роскосмос» брал с НАСА, – говорит о своих данных Виталий Егоров. – Полёт на Dragon будет стоит 100 млн долларов за человека. Маск рассчитывал, что Dragon будет возить 7 человек. Если мы возьмём стоимость полёта Dragon в 400 млн долларов и разделим, то получится дешевле, чем один билет от «Роскосмоса». Но поскольку НАСА будет возить не больше четырёх человек, то получается, что цена Space X выше на 16 млн долларов. Если говорить о соотношении стоимости полёта космонавта «Роскосмоса», то это дешевле в несколько раз, чем полёт на аппарате Маска».

Dragon has delivered more than 140,000 lbs of cargo to and from the @space_station since 2012, but it was designed from the beginning to carry humans. These critical resupply missions also provide important flight heritage as we prepare to fly Crew Dragon. pic.twitter.com/xOSKhWr0Kq — SpaceX (@SpaceX) 23 января 2019 г.

Впрочем, в идеале, считает Александр Хохлов, партнёров по станции должна в первую очередь интересовать эффективность программы МКС, а не прибыль, которая в таких случаях и не предусматривается. «Деньги получают частные компании изготовители, только в российской практике это оказалась та же организация, что и курирует станцию (госкорпорация «Роскосмос»)», – говорит Хохлов.



Все для победы

Эксперты верят, что два «разногосударственных» челнока – это все же не про конкуренцию, гонки и торги тут не уместны. Это совместная работа на благо общего проекта – Международной космической станции. «В итоге и мы, и американцы, делаем общее дело, невозможное в реализации поодиночке, – уверен Михаил Котов. – А вот то, что «Роскосмос» лишится денег, которые платили американцы за доставку, это грустно, в нынешней ситуации российской космонавтике лишние доллары совсем не помешают».

Впрочем, сам «Роскосмос» если и грустит, то стоически не подает виду.

«Появится еще одна транспортная система, которая является естественным развитием американской пилотируемой программы. С её помощью коллеги будут решать свои задачи, при том, что мы продолжим решать свои, в том числе с новыми кораблями», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Роскосмоса».

А новые возможности «Роскосмос» видит в том, что на российских «Союзах» появятся свободные места, которые раньше занимали американские пассажиры.

«Мы сможем их предложить другим партнёрам и космическим туристам», – говорят в «Роскосмосе» и добавляют: «Кроме того, мы сохраним возможность всегда прийти на помощь друг другу в сложной ситуации, поскольку средства стыковки универсальные».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже обещает, что после 2020 года космические туристы смогут пролететь на «Союзах» по маршруту Юрия Гагарина на околоземной орбите.

«Дайте возможность, и «Роскосмос» не допустил бы этого всеми возможными силами, – все равно уверен Михаил Котов. – Хотя США все равно положили бы все силы, но добились независимости в пилотируемых полетах. Добавляло масла в огонь то, что «Роскосмос» использовал это как козырь на переговорах».

Эксперты говорят, что другие космонавты, чьи полеты оплачиваются отдельно, на МКС появляются редко. Вроде казахского космонавта Айдына Аимбетова, который работал на МКС в сентябре 2015 года. «Осенью на МКС полетит астронавт ОАЭ, а недавно «Роскосмос» объявил о подписании контракта на доставку двух туристов с американской компанией Space Adventures (именно эта компания отправляла туристов на МКС в нулевые годы), – напоминает Александр Хохлов. Но в целом за туристами еще придется погоняться, потратив деньги на рекламу и маркетинг.

«Для «Роскосмоса» потеря заказа НАСА будет болезненной, – согласен Виталий Егоров. – Возить астронавтов НАСА намного прибыльнее, чем возить туристов в будущем. НАСА платило щедро, невзирая ни на какие увеличения цены, туристы будут приносить меньше. «Роскосмос» не говорит, что решение возить дальше туристов – это вынужденная мера, чтобы не снижать темпы производства «Союзов». Иначе завод будет менее загружен, а это риск увольнения специалистов».

Самый дорогой «туристический» билет доставался Саре Брайтман. Это более 50 млн долларов. Но ничего не вышло. Британская поп-певица была утверждена для полёта в декабре 2014 года, но в мае 2015 отказалась «по семейным обстоятельствам». «Может быть, для привлечения туристов цену снизят, – говорит Виталий Егоров. – Даже если будет 40 млн, то это вдвое меньше трат НАСА».

Все к лучшему?

С технической точки зрения с доставкой людей на МКС Россия справляется, происходит постепенная модернизация космической техники. «Например, на август запланирован первый тестовый старт беспилотного корабля «Союз-МС» к МКС на ракете «Союз-2.1а», с 2020 года завершатся пуски на ракете «Союз-ФГ», сам пилотируемый корабль «Союз-МС» прошёл глубокую модернизацию и лётные испытания», – перечисляет Александр Хохлов.

Старт «Союза» с Байконура 11 октября 2018 года с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом на борту, стал аварийным. Ракета разрушилась после старта. Оба члена экипажа корабля остались живы. Однако причиной неудачи был назван не конструктив корабля, а ошибочные, небрежные действия сборщиков на Байконуре. Учитывая, что для полноценной работы МКС там должно быть 7-8 членов постоянного экипажа, что не может быть обеспечено «Союзами», новые американские пилотируемые корабли повысят устойчивость работы станции, – уверен Александр Хохлов.



Однако в целом, подводит итог Виталий Егоров, конкуренция есть и сопротивляться ей у «Роскосмоса» не получится, только сотрудничать, например, обмениваться пилотируемыми креслами, когда российские космонавты будут летать на Dragon, а астронавты НАСА – на «Союзах».

«Не исключаю, что эту ситуацию «Роскосмос» представит как зависимость НАСА от «Роскосмоса», – предупреждает Виталий Егоров. – Но в любом случае придётся прикладывать больше усилий для сохранения ритма работы производящих предприятий российской космической отрасли, а доходы упадут. «Роскосмос» и так убыточен. Для российской космонавтики наступают трудные годы, даже пока ещё летает МКС».

В NASA и Space X на запросы «Фонтанки» о перспективах роста космической конкуренции с появлением Crew Dragon на рынке пока не ответили. Запуск Crew Dragon будет транслироваться в прямом эфире.



Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанки.ру»