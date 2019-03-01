Bloomberg вернул Дерипаску в рейтинг богатейших людей мира. Под санкциями бизнесмен стал богаче на $1,07 млрд

Первые два месяца текущего года оказались удачными для российского предприниматели Олега Дерипаски. Несмотря на санкции, он не только увеличил своё состояние, но и вернулся в рейтинг Bloomberg Billionaires Index www.bloomberg.com/billionaires/ из 500 богатейших людей мира.

По данным на 1 марта агентство оценивает состояние Дерипаски в 3,93 млрд долларов с приростом с начала года в 1,07 млрд. Такой подъём позволил ему вернуться в список самых богатых людей мира, из которого бизнесмен выбыл в летом 2018 года из-за американских санкций.

Рейтинг агентства Bloomberg обновляется ежедневно по результатам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. Сейчас в него входят 25 российских предпринимателей, Дерипаска находится ниже всех — на 490-м месте. При этом за январь-февраль все россияне увеличили своё состояние.

Минфин США включил в Олега Дерипаску и принадлежащие ему компании – En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», UC Rusal — в свой «чёрный список» 6 апреля 2018 года. По подсчётам Bloomberg, после этого бизнесмен потерял за прошлый год 5,8 млрд долларов. В конце января этого года США сняли ограничения, но только с компаний, а не с самого Дерипаски.