Российская таможня переходит на новую электронную систему. Водителям на границе придется подождать

Информация о новом способе оформления иностранных автомобилей на границе подтвердилась.

«В 2019 году осуществляется перевод хранения реставрационных документов на транспортное средство в электронном виде. Общее время совершения таможенных операций в связи с этим увеличилось», – уточнили «Фонтанке» 1 марта в Выборгской таможне.

Таможенники заверили, что работа по совершенствованию технологии уже проведена, поэтому время оформления иностранных транспортных средств в настоящее время снижается.

Нововведения не направлены на изменение правил временного ввоза транспортных средств для личного пользования иностранными гражданами.

Ранее пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии сообщил о возможных задержках на границе из-за новой компьютерной системы российских коллег. Финские пограничники предупредили, что на выездах из Финляндии в Россию, возможно, придется подождать до нескольких часов.