Как изменились российские цены на автомобили к весне

За последние две недели зимы, с 16 по 28 февраля 2019 года, рублевые цены на свои автомобили переписали 13 марок, официально представленных на рынке РФ. Причем немецкий Volkswagen умудрился одновременно поднять и снизить цены на одни и те же модели – в зависимости от комплектаций.

Как сообщает 1 марта аналитическое агентство «Автостат», некоторые марки повысили цены на новые машины. Так, подорожали кроссоверы Ford EcoSport последнего поколения и Suzuki SX4 2019 года выпуска. А вот китайская Chery подняла цены сразу на весь модельный ряд.

У Volkswagen же произошло разнонаправленное изменение цен. Минивэны Caddy и Caddy Maxi в комплектациях Trendline, Conceptline и Beach подешевели, а в версиях Comfortline и Edition стали дороже. Обе модели получили новые комплектации с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 125 л.с. и роботизированной трансмиссией.

У других марок поменялась стоимость некоторых моделей из-за их обновления или появления новых версий. Например, появление в продаже рейстайлингового кроссовера Mazda в четырех комплектациях снизило его минимальную цену и повысило максимальную. В то же время отечественный внедорожник UAZ Hunter предлагается только в комплектации «Классик» за 687 тысяч рублей, из-за чего максимальная стоимость автомобиля стала меньше.