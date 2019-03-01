Эстонский лыжник признался, что использовал кровяной допинг

Признался в употреблении кровяного допинга эстонский лыжник Карел Таммъярв, ранее задержанный во время чемпионата мира в австрийском Зефельде. Как сообщает rus.delfi.ee, 29-летний спортсмен пользовался запрещенными препаратами с 2016 года.

«Начнем с начала. У меня был разговор с Мати Алавером (эстонский тренер. – Прим. ред.), который сказал мне, что есть контакт – если хочешь начать бегать на лыжах быстрее, то в Германии есть врач. Я принял решение, что да, хочу получить помощь от кровяного допинга. Летом 2016 года мы взяли кровь, на чемпионате мира в Лахти это не принесло особого успеха, потому что я был болен. Мы использовали это на многих соревнованиях, следов от этого не оставалось», – заявил Таммъярв.

По словам лыжника, нынешняя ситуация для него «освобождение», потом что «это закончилось».

В минувшую среду, 27 февраля, в австрийских городах Зефельд и Эрфурт были задержаны девять спортсменов из Австрии, Эстонии и Казахстана по подозрению в допинговых манипуляциях. В их числе австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андрус Веерпалу и Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин. Ни у одного из них нет серьезных спортивных достижений.