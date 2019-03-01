В центре города заработал современный бизнес-центр от ГК «КВС»

ГК «КВС»

Сегодня, 1 марта, состоялось открытие бизнес-центра «Мельник» класса B+. Перерезали ленточку в торжественной обстановке Алексей Рюмин, директор по развитию ГК «КВС», и Дмитрий Беляев, исполнительный директор по коммерческой недвижимости «КВС. Управление недвижимостью».

Сразу же после открытия в бизнес-центр въехали первые арендаторы, которые заблаговременно подготовили все необходимое оборудование для своей работы. Современное здание находится в центре города возле главных транспортных развязок: Невский проспект, набережная Обводного канала и проспект Обуховской Обороны.

Площадь бизнес-центра 17 370 квадратных метров, арендная ставка начинается от 1100 рублей за квадратный метр. Для тех, кто хочет максимально использовать площадь выбранного офиса, управляющая компания готова выстроить планировку помещения под арендатора.

Адрес бизнес-центра «Мельник»: ул. Профессора Качалова, д.7 лит. А. Успейте забронировать офис в центре города по телефону: 8 (812) 313-17-17.

Справка о компании ГК "КВС"