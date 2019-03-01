Audi Q7 с Октябрьской набережной выехал «порыбачить» в Неву

Выезд автомобиля на лёд на Октябрьской набережной, 54, в первый мартовский день, к счастью, обошёлся без пострадавших, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Невскому району уточняет, что произошло это 1 марта около 10:40. За рулём Audi Q7 находился мужчина 1982 года рождения, уроженец одной из бывших республик СССР. По предварительным данным, он не справился с управлением, совершил наезд на снежный вал с дальнейшим съездом в реку Нева.

«На Октябрьской набережной, в районе Крыленко, «Ауди Q7» решил порыбачить. Часа три стоял на льду. Только сейчас на помощь приехал кран специализированной пожарно-спасательной части», – рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Если серьезно, то из-за сегодняшнего гололеда очень много аварий. Дороги коварно присыпаны снежком. Пункт правил 10.1 («Скорость движения». – Прим. ред.) спасает лучше каско», – предупреждает «Дорожный инспектор».