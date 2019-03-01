К здоровому образу жизни вместе с ГК «КВС»

ГК «КВС»

Покупая квартиру от ГК «КВС», Вы приобретаете гораздо больше, чем просто квадратные метры в новостройке. Застройщик создает для своих клиентов спортивные площадки во дворе, фитнес-клубы с бассейнами, прогулочные и велодорожки, места для проведения досуга на открытом воздухе. Благодаря этому каждый житель сможет заняться любимым видом спорта в шаговой доступности от своего дома.

Тем, кто любит свежий морской воздух, понравится жилой квартал бизнес-класса «Наутилус», который расположен рядом с Финским заливом. А в Южно-Приморском парке будет приятно бегать или заниматься йогой летом, скандинавской ходьбой – зимой.

Фитнес-клуб с бассейном прямо в доме – думаете сказка? Вовсе нет! В ЖК «Жили-Были», на площади более 3000 м2, расположится современный спортивный центр. Помимо бассейна, клиентов ждет массажный кабинет, хаммам, сауна, кардиозона, студия сайкла, фитнес-бар и многое другое.

Жилые комплексы ГК «КВС» расположены вблизи парков, где также можно заниматься любимыми видами спорта. Найдите свою квартиру ЗОЖ от ГК «КВС»! Обращайтесь в отдел продаж ГК «КВС» по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/

ЖК «Жили-были» – застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)