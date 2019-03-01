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01.03.2019 17:45
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«Вопрос о конкуренции - спорный». «Роскосмос» не видит утраты монополии по доставке космонавтов на МКС после старта Dragon Илона Маска

Госкорпорация «Роскосмос» не разделяет оценок экспертов, которые называют старт эксплуатации пилотируемых кораблей Crew Dragon от компании Илона Маска Space X «утратой русской монополии». Последние десять лет «Роскосмос» не имел конкурентов по доставке специалистов на МКС. Российские «Союзы» доставляли на орбиту и российских космонавтов, и американских астронавтов.

«Вопрос о конкуренции – спорный. По сути, появится еще одна транспортная система, которая является естественным развитием американской пилотируемой программы. С её помощью коллеги будут решать свои задачи, при том, что мы продолжим решать свои, в том числе с новыми кораблями», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Роскосмоса».

Вместо оценок с негативной коннотацией сотрудники ведомства Дмитрия Рогозина предложили искать в завтрашних новостях позитив для отечественной космической программы. Свободные места на российских «Союзах» впредь будут отдавать космическим туристам.

«Мы предлагаем говорить скорее не о конкуренции, а о новых возможностях, которые появятся, в том числе, и у России в связи со свободными местами на «Союзах», которые мы сможем предложить другим партнёрам и космическим туристам. Кроме того, мы сохраним возможность всегда прийти на помощь друг другу в сложной ситуации, поскольку средства стыковки универсальные», – уточнили в «Роскосмосе».

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с корабля Crew Dragon с мыса Канаверал намечен на утро 2 марта. Стыковка частного пилотируемого корабля с МКС пройдёт впервые в истории космонавтики. Она намечена на 3 марта.

Сегодня «Роскосмос» и NASA утвердили протокол обеспечения безопасности при стыковке. Корабль приблизится к МКС по траектории, уменьшающей вероятность столкновения в случае потери управления. Во время стыковки с американским сегментом МКС будут закрыты четыре межсегментных люка, отделяющих эту часть станции от остальных, сообщили в «Роскосмосе».

В качестве «пилота» на Crew Dragon к МКС отправится манекен по имени Рипли. Так звали героиню актрисы Сигурни Уивер в фильме «Чужой». Отдать дань уважения классике кинофантастики предложил Илон Маск.

В случае успеха миссии уже в июле к МКС на корабле Space X отправят настоящих астронавтов – Роберта Бенкена и Дугласа Херли.

Материал о предстоящем «историческом» старте Crew Dragon к МКС и суммах возможных финансовых потерь «Роскосмоса» читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.

Запуск Crew Dragon будет транслироваться в прямом эфире.

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