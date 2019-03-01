Россия и США договорились о снижении сбора за визы

Россия и США договорились снизить сбор за все виды виз до $ 160 с 4 марта текущего года, сообщила пресс-служба российского Министерства иностранных дел 1 марта.

«Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере $ 160 за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним Соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей», — говорится в сообщении МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что этот шаг является «хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества». В МИД выразили надежду, что решение поспособствует расширению деловых и туристических контактов между российскими и американскими гражданами.

20 декабря прошлого года посольство США в России объявило о введении дополнительного сбора за выдачу многократной визы с 1 января 2019 года в размере $ 143. С учетом оплаты сбора при оформлении визы сроком до одного года в размере $ 160 ее общая стоимость достигла $ 303.

Как писала «Фонтанка», выдачу виз США в Петербурге прекратили в сентябре 2017-го, после массовой высылки американских дипломатов. Ближайшие от Петербурга посольства находятся в Таллине и Хельсинки, но, по данным туристических форумов, иногда путешественники предпочитают более отдаленные Киев, Ригу, Вильнюс и Тбилиси.