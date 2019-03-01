Финский суд оставил под стражей задержанную по запросу США россиянку

Гражданка России Мира Тэрада, которая ранее обратилась к главе финского министерства юстиции Антти Хяккянену с просьбой отпустить ее на свободу, останется в тюрьме. Такое решение 1 марта принял суд.

«Мира остается под стражей, продолжает содержаться в тюрьме Турку», – цитирует заявление доверенного лица россиянки РИА Новости.

При этом финский минюст до сих пор не может назвать сроки рассмотрения возможности экстрадиции Тэрада в США, где ее подозревают в наркотическом преступлении и отмывании денег.

Мира Тэрада (до 2017 года – Оксана Вовк) была задержана 15 декабря в аэропорту Хельсинки-Вантаа, когда она направлялась в Испанию вместе со своей матерью. На границе сработало «красное предупреждение» Интерпола, который подозревает Тэрада в отмывании денег и контрабанде наркотиков в США, где она жила с 2013-го по 2016 год. Ей грозит 40 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции или освобождении Тэрада вынесет министерство юстиции Финляндии. Перед этим попросят высказать мнение Верховного суда.

По данным «Фонтанки», в России у Тэрада собственности нет.