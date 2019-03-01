Уволенные главы районов нашли себе работу в Смольном. Сапожников будет отвечать за мусор, Хлутков — за международное сотрудничество

Справка:

4 февраля Беглов принял отставку главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова. За день до этого глава города провел объезд района и остался недоволен работой оперативного штаба по уборке от снега. Сменивший Сапожникова Константин Серов сразу заявил, что его лозунг – «С лопатами на выход!».

15 февраля были отправлены в отставку главы еще трех районов. Своих постов лишились главы Центрального района Андрей Хлутков, Василеостровского района Юлия Киселева и Красносельского района Виталий Черкашин.