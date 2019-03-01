Уволенные главы районов нашли себе работу в Смольном. Сапожников будет отвечать за мусор, Хлутков — за международное сотрудничество
Экс-глава Центрального района Андрей Хлутков назначен заместителем председателя комитета по внешним связям. Бывший глава Фрунзенского района Валерий Сапожников начал работать в жилищном комитете.
Как сообщает 1 марта пресс-служба администрации губернатора, на новой должности Хлутков будет координировать работу управления международного сотрудничества и управление стран СНГ и регионов РФ.
Валерий Сапожников 1 марта приступил к обязанностям заместителя председателя жилищного комитета. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, он будет осуществлять взаимодействие между жилищными организациями, администрациями и региональным оператором по обращению с отходами. В Петербурге перейти на новую систему обращения с мусором предполагается в следующем году, пока стоит задача провести подготовительную работу и прописать регламенты.
Справка:
4 февраля Беглов принял отставку главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова. За день до этого глава города провел объезд района и остался недоволен работой оперативного штаба по уборке от снега. Сменивший Сапожникова Константин Серов сразу заявил, что его лозунг – «С лопатами на выход!».
15 февраля были отправлены в отставку главы еще трех районов. Своих постов лишились главы Центрального района Андрей Хлутков, Василеостровского района Юлия Киселева и Красносельского района Виталий Черкашин.