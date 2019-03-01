В Кремле не подтвердили факт финансирования оппозиции задержанным в Москве американским бизнесменом Калви

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что не слышал о сообщениях СМИ, согласно которым основатель инвестиционного фонда Baring Vostok через Норвик-банк выделял деньги на акции протеста дальнобойщиков и обманутых дольщиков.

«Мне не известно о таких подозрениях. Первый раз слышу», – цитирует 1 марта Дмитрия Пескова газета «Ведомости».

Информацию о связях Майкла Калви и оппозиции озвучил телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники. Один из собеседников сообщил, что жесткие действия в отношении американского бизнесмена связаны именно с попыткой поддерживать протестные акции перед выборами президента. По его мнению, за версию с выделением через Норвик-банк денег «кому не надо давать» говорит тот факт, что советника председателя правления финансовой организации Алексея Кордичева задержали вместе с Калви.