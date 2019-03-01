Происшествия
В Кремле не подтвердили факт финансирования оппозиции задержанным в Москве американским бизнесменом Калви
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что не слышал о сообщениях СМИ, согласно которым основатель инвестиционного фонда Baring Vostok через Норвик-банк выделял деньги на акции протеста дальнобойщиков и обманутых дольщиков.
«Мне не известно о таких подозрениях. Первый раз слышу», – цитирует 1 марта Дмитрия Пескова газета «Ведомости».
Информацию о связях Майкла Калви и оппозиции озвучил телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники. Один из собеседников сообщил, что жесткие действия в отношении американского бизнесмена связаны именно с попыткой поддерживать протестные акции перед выборами президента. По его мнению, за версию с выделением через Норвик-банк денег «кому не надо давать» говорит тот факт, что советника председателя правления финансовой организации Алексея Кордичева задержали вместе с Калви.
Справка:
Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. По версии следствия, Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. до 3 млрд рублей.
Калви же настаивает, что Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна ещё одному акционеру, Артему Аветисяну. Юсупов и Аветисян как акционеры появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам, и фонд обратился в Лондонский арбитраж.
Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в РФ было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.