Суд отпустил из-под ареста предшественника Арашукова в Совфеде. Его обвиняют в хищении 110 млн

Мосгорсуд не стал продлевать содержание под стражей свыше предельного срока Вячеслава Дерева. Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии перед своим освобождением заявил, что за его уголовным преследованием стоит семья Арашуковых.

Как сообщает Business FM, 1 марта суд постановил освободить обвиняемого в зале суда. Бывший чиновник содержится в следственном изоляторе с начала марта прошлого года и, как считает следствие, должен оставаться там же ещё как минимум два месяца. Прокурор, напротив, просил сменить камеру на домашний арест.

На заседание 69-летнего Дерева доставили лично, но по состоянию здоровья на вопросы он отвечал сидя. Возбуждение уголовного дела он связал с интервью, в котором он рассказал о причастности к политическим убийствам в КЧР Рауля Арашукова и его сына Рауфа.

«Сегодня есть процесс по Арашукову. Это мой оппонент. Я в 2012 году сказал про эти убийства в "Российской газете", и через неделю возбудили дело. Оно длится семь лет, восьмой пошел. Что хочет следствие, я не пойму», – цитирует фигуранта издание.

СКР обвиняет Дерева в том, что он будучи владельцем компаний «Киево-Жураки АПК» и «Меркурий» вместе с подчинёнными сколотил преступную группу и с 2006-го по 2009 год похитил из бюджета более 119 млн рублей. Следствие полагает, что деньги получали, добиваясь незаконного возмещения НДС через завышение объемов строительства. Вместе с бывшим сенатором причастными к мошенничеству считают ещё шестерых.

Дело возбуждено в феврале 2012 года и, как сообщали в СКР, сдвинулось с мёртвой точки только после передачи материалов в центральный аппарат.

Сенатор Рауф Арашуков задержан 30 января по подозрению в участии в преступной группировке, убийстве, давлении на свидетеля. По данному делу также арестован его отец Рауль Арашуков, а также ещё пятеро родственников и друзей, занимающих высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. www.fontanka.ru/2019/02/26/141/ В СК опровергли связь двух дел, однако сам Рауф Арашуков якобы считает, что попал под уголовное преследование не без помощи Дерева. tass.ru/proisshestviya/6115658