Ни мальчик, ни девочка. Принц Гарри и Меган Маркл воспитают будущего ребенка вне «половых стереотипов»

Герцогиня Сассекская собирается воспитать своего первенца, которой станет седьмым в очереди на британский престол, в соответствии с модными у звезд тенденциями: ребенок, чей пол еще не известен, вырастет в нейтральной среде – ни девочкой, ни мальчиком.

«Она [Меган Маркл] сказала, что они планируют воспитывать своего ребенка с гибким подходом к полу. Ему не будут навязывать какие-либо стереотипы. <...> Детскую уже спроектировали гендерно-нейтральной, сделав выбор в пользу белых и серых цветов, а не традиционных розового и голубого, что, по всей вероятности, согласуется с идеями Меган о воспитании детей», – рассказал журналу Fanity Fair источник, близкий к герцогине Сассекской.

Представитель королевской семьи отказался от комментариев.

Напомним, что это не первый «прогрессивный» подход, который пытается реализовать Меган Маркл. Так, ранее она выступила против «имперского наследия» в виде белых профессоров-мужчин в университетах, выступив за гендерное и этническое разнообразие.