Скидки тают на глазах

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» предлагает специальные цены на все типы квартир на этапе строительства. Политика компании такова, что с каждым возведенным этажом скидки на квартиры будут уменьшаться.

Малоэтажные ЖК серии «Образцовые кварталы» полюбились жителям района за невысокую плотность застройки, короткие сроки строительства и такие потребительские свойства как теплые полы, автономные газовые котельные, панорамные окна, малошумные лифты и обустроенную придомовую территорию. А как купить жилье высокого класса по доступной цене? Конечно, на начальном этапе строительства.

Учитывая то, что строительство пятого «Образцового» началось в декабре 2018, а спустя пару месяцев уже возводится второй этаж из пяти, то нужно спешить и не упустить возможности стать одним из первых жильцов нового ЖК и сэкономить свой бюджет.

Малоэтажный ЖК «Образцовый квартал 5» возводится в рамках проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» и состоит из четырех четырехэтажных домов с мансардными этажами и лифтами. Еще на этапе котлована застройщик приступает к озеленению придомовой территории, щедро высаживая кустарники, различные саженцы и крупномерные деревья.

Присоединяйтесь и вы к комфортной жизни в городской черте в малоэтажном ЖК.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya