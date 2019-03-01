«Ты чё делаешь? Выпрыгиваем!» ДТП в Курске попало на видео: первый БТР ехал назад и сминал машины

«АВТОКАДР_46 ДТП | ЧП | Аварии | Курска и области»/vk.com/avtokadr_46

«Сендвич» с бронетранспортёрами в Курске оказался необычной аварий ещё и с точки зрения обстоятельств ДТП. Как правило, при столкновениях паровозиком виновен бывает последний. Однако появившаяся 1 марта видеозапись демонстрирует обратное: аварию устроил первый участник – БТР.

Видео очевидца опубликовала группа «АВТОКАДР 46 ДТП | ЧП | Аварии | Курска и области» «ВКонтакте».

Напомним, проезд военной техники по улицам Курска днем 27 февраля завершился массовым ДТП. Четыре гражданских автомобиля, в том числе такси, оказались зажаты между двумя бронетранспортёрами.

Командование Курского военного гарнизона совместно с правоохранительными органами организовало проверку, выдав следующую предварительную версию. Её привёл канал «Курск ТВ»: «ДТП произошло в результате вклинивания гражданских легковых автомобилей в организованную колонну военной техники, следовавшей по установленному маршруту в пункт постоянной дислокации». А вклиниваться в колонну запрещено правилами.

«Вести» приводили слова очевидца, утверждавшего, что не успел затормозить последний БТР. «Курск ТВ» же приводил слова участника аварии, гражданского. Тот рассказал, что ехавший впереди БТР внезапно начал резкое движение задним ходом, что повлекло ряд столкновений. Опубликованное сегодня видео доказывает эту версию. Установленный в салоне регистратор записал речь водителя и его пассажиров: «Я не понял, чего он хочет-то? Ты чё творишь? <...> Он всё равное едет, смотрит, что делает! <...> Всё! <...> Приехали! <...> Ты чё делаешь? <...> Выпрыгиваем!»

Вероятно, военный, который вылез из БТР, пытался предупредить ехавшего следом водителя о неисправности, но тот не понял, предполагают зрители.

Из помятых машин вышли пассажиры и водители. Некоторые устроили скандал с военными, например одна дама, переживавшая, что её ждут дети: «Вылазь сюда, я тебя успокою и не посмотрю, что ты мужик!» Тем не менее обошлось без потасовки и без пострадавших.