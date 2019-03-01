«Ростех» развернет новое производство на петербургском патронном заводе

Госкорпорация «Ростех» хочет создать на базе петербургского завода «Краснознамёнец» площадку для производства штампованных металлических конструкций. Партнером выступает омский поставщик «Газпрома» – «Сибгазстройдеталь». Участники рынка предполагают, что зарегистрированная отдельным юрлицом промплощадка заточена под проект с использованием иностранного оборудования.

Как стало известно 1 марта, оператором нового производства выступит ООО «Охтапромдеталь». Из Единого госреестра юрлиц следует, что оно было зарегистрировано в Петербурге 22 февраля этого года. Десятимиллионный уставный капитал поделен между АО «Научно-производственное предприятие "Краснознамёнец"» (51%) и омским ЗАО «Завод "Сибгазстройдеталь"» (49%).

Омское ЗАО — регулярный поставщик деталей трубопроводов «Газпрома», «Роснефти», «Росатома». Предприятие с годовой выручкой в 2 млрд рублей контролируется структурами уральских бизнесменов Юрия Ануфриева и Ирины Михель.

«Охтапромдеталь» зарегистрировано на Челябинской, 95. По этому адресу, после переезда с проданных под жилую застройку берегов Охты, и располагается «Краснознамёнец».

Завод – стопроцентная «дочка» госкорпорации «Ростех». Предприятие берет начало от петербургского производства первых российских ружейных капсюлей в 1843 году и до сих пор специализируется на изготовлении боеприпасов.

На «Краснознамёнце» «Фонтанку» заверили, что обязательно расскажут о новом гражданском производстве — но только когда оно будет готово запуститься. В «Сибгазстройдетали» и «Ростехе» на вопросы нашего издания отвечать не стали.

Участники петербургского рынка металлоконструкций настаивают: «Охтапромдеталь» создана под отдельный крупный нерыночный проект, о котором инициаторы пока остерегаются говорить.

«Вряд ли это история вроде запуска серийной штамповки широкой номенклатуры изделий, – говорит руководитель одной из крупных петербургских компаний, специализирующейся на обработке металлов. – Омское юрлицо, скорее, просто понадобилось как компания, которая не подпадает под санкции и может закупать для себя иностранное оборудование».