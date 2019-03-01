В Мадриде задержали похитившую миллион евро международную группу киберпреступников

В Испании завершилась спецоперация по пресечению деятельности хакеров, за которыми следили 14 месяцев.

«Шесть человек были арестованы в Мадриде по обвинению в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, членстве в преступной организации и отмывании денег. Они специализировались на различных формах мошенничества», – об этом 1 марта сообщает на своем сайте национальная полиция Испании.

Помощь в ликвидации преступной группы оказали Европол и силовики США, так как мошенники работали по всему миру. Жертвами злоумышленников стали граждане Швейцарии, Бельгии, США, Эстонии и Испании. За ними начали следить в Бельгии, когда удалось выяснить счета, которые использовали хакеры.