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Бизнес
01.03.2019 16:33
Печать

Смольный решил отдать бывший дом свиданий кружкам для подростков. Но снова обнаружил там незаконных арендаторов

Комитет по контролю за имуществом Петербурга выселил незаконный бизнес из принадлежащего городу помещения на проспекте Ветеранов, дом 16, сообщила пресс-служба ведомства «Фонтанке» 1 марта.

Как пояснили в ККИ, эти площади город отобрал у арендатора ЗАО «Бон-Аппетит» еще в 2017 году. Но пустовало помещение недолго: в апреле 2018 года чиновники в ходе проверки обнаружили там «комнаты, оборудованные светомузыкой и танцевальной зоной, пункты питания, а также комнаты, предназначенные для приватных встреч».

2019 год
2019 год
Фото: ККИ

Выгнав сомнительный бизнес, город решил отдать помещение СПб ГБУ «Подростково-молодёжный центр», но снова обнаружил там незаконных предпринимателей, оказывавших услуги регистрации гражданам, прибывшим из стран ближнего зарубежья. Они не стали освобождать недвижимость и показали сотрудникам ККИ договор аренды, заключенный с комитетом имущественных отношений с неким ООО «Дирона». Заподозрив подделку, специалисты заглянули в информационную базу и предсказуемо не обнаружили в ней следов подобного документа.

В итоге помещение было освобождено силами подведомственного ККИ Центра повышения эффективности использования государственного имущества.

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