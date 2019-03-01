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01.03.2019 16:12
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Где живут счастливые петербуржцы?

Считается, что большинство приятных эмоций мы испытываем, глядя на то, что нас окружает. А в Петербурге уж точно есть на что посмотреть, причем как в исторических районах, так и в недавно построенных.

Где живут счастливые петербуржцы?

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Замерить уровень счастья довольно сложно, ведь у каждого из нас есть свое определение этому состоянию. Но ученые и психологи провели немало исследований и все-таки доказали: легче всего достичь счастья тем людям, которые живут в эстетически красивых местах. Оказывается, то, что мы видим каждый день – приятную архитектуру, исторические места, зелень, мощеные тротуары – непосредственным образом влияет на ощущение счастья.

Поэтому, если взгрустнулось – найдите фото красивых природных "шедевров", элегантных зданий. А еще лучше, отправьтесь в места, знаменитые своими пейзажами или архитектурными. Например, в Павловск или Пушкин, где находится известное всему миру Царское село с его роскошными парками и великолепными дворцами. Ну а в идеальном варианте – переезжайте туда, где вид из окна будет радовать вас каждый день. Например, в Пушкинский район.

Как раз рядом с Пушкиным строятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Невысокие, приятные глазу дома расположены неподалеку от Петербургского шоссе и города Пушкин, на Пулковских высотах. Они соседствуют с историческими, культурными и природными памятниками Царского села.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Те, кто уже бывал в «Образцовых кварталах» (а особенно новоселы трех сданных комплексов) могут долго говорить о преимуществах новостроек. Это и удачное расположение, и близость знаменитых дворцово-парковых ансамблей, и качество строительства с использованием современных технологий. Но первое, что бросается в глаза при знакомстве с новыми домами – естественное продолжение классических пушкинских традиций застройки. Меньше этажей, много зелени и уютное содержание.

На территории сданных комплексов, например, уже растут кустарники и крупномерные деревья – березы, ели, сосны, клены. И это не слабые саженцы, а вполне окрепшие деревья. Дело в том, что застройщик «Образцовых кварталов» – компания «Терминал-Ресурс» придерживается принципа озеленять строящиеся территории еще на этапе котлована. Решение насколько простое, настолько и эффективное. Судите сами: об озеленении территории новостройки застройщик так или иначе обязан позаботиться, так почему бы не сделать это в процессе строительства? Чтобы к моменту сдачи дома растения действительно радовали глаз. Дело в том, что на территории проекта «На Царскосельских холмах» есть свой питомник, где выращиваются кустарники розы, сирени, дерна пестролистного и небольшие саженцы. Их потом и высаживают рядом со строящимися домами под руководством опытных агрономов.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

А вот крупномерные деревья «Терминал-Ресурс» закупает в специализированном питомнике. Такой подход гарантирует, что со временем растения не погибнут, потому что в питомнике вовремя выбраковывают слабые и больные экземпляры, проводят все необходимые обработки растений. У крупномеров уже сформирована корневая система, они более устойчивы к воздействию негативных факторов окружающей среды, а значит такие саженцы быстрее превращаются в раскидистые высокие деревья.

Традиции малоэтажного строительства Царского Села «Образцовые кварталы» продолжают не только с помощью продуманного подхода к озеленению. Концепция благоустройства новых жилых комплексов тесно связана с историей места. Нет, во дворах «Образцовых кварталов» вы не найдете вычурных скульптур «под старину» и неуместной лепнины. Зато здесь есть мощеные тротуары, фонарные столбы, стильные малые архитектурные формы, красивые детские площадки. Именно такие «мелочи» лучше всего передают дух и традиции Пушкинского района – уютного, спокойного, наполненного духом поэзии и красоты.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

А ведь если подумать – это только начало. Даже сейчас три сданных «Образцовых квартала» вместе с введенной в строй коммерческой инфраструктурой выглядят стильно, а жить в новых домах – удобно и приятно. На подходе – еще два «Образцовых», новые торговые и общественно-деловые объекты и много, много зелени. Так что со временем это место станет естественным продолжением комфортного и респектабельного Пушкинского района.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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