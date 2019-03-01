Журналисты приписывают семье Жириновского недвижимость почти на 10 млрд рублей. Объекты есть в Москве, Сочи, городах Испании и Эмиратах

Семье главы ЛДПР Владимира Жириновского принадлежат площади в 51 объекте недвижимости, общая их стоимость – 9,8 млрд рублей. Это утверждает интернет-издание «Проект» в материале, опубликованном 1 марта.

Согласно информации, опубликованной на сайте «Проекта», квартиры, офисные помещения, отели и частные дома членов семьи Жириновского есть в Москве и Подмосковье, Сочи, Дубае, Барселоне и на Ибице. Недвижимость якобы зарегистрирована на гражданскую жену сына Жириновского, Игоря Лебедева, баскетболистку Надежду Гришаеву. Часть имущества записана и на бывшую супругу самого Жириновского, Галину Лебедеву.

Гришаевой, утверждает «Проект», также принадлежат с десяток люксовых иномарок, которые сдаются в аренду для пассажирских перевозок через агрегаторы такси. Спортсменка же якобы владеет трехзвездочной гостиницей на Ибице. Также в Испании, в Аликанте, у семьи депутата, по утверждению прессы, есть пять домов и квартир.

19 квартир нашли авторы расследования в подмосковном поселке около заказника «Долина реки Сетунь», там же есть нежилое помещение, в котором зарегистрирована компания экс-супруги Жириновского Галины Лебедевой.

Все это, утверждает портал, куплено на деньги партии. Якобы желающие занять депутатское кресло в качестве представителей ЛДПР платят за это от 100 до 200 млн рублей, в случае если намерены избираться на второй срок, и до 400 – на момент старта карьеры народного избранника.

Зарабатывает партия и на связанных с ней некоммерческих проектах. Так, утверждает «Проект», за три года Российский союз свободной молодежи, Центр поддержки молодежных инициатив и Фонд поддержки безработной молодежи получили больше четырех млрд рублей пожертвований. Соратники Жириновского также получают прямые бюджетные дотации. Те партии, которые попали в Госдуму с более чем 3 процентами голосов, получают по 152 рубля за каждого избирателя, а значит, ЛДПР имеет доход более чем в 1 млрд рублей в год.

Сам Жириновский опубликованный материал пока никак не комментировал.