Купить по телефону за минуту и 7 дней кататься бесплатно. Tesla меняет систему продаж

Американская компания Tesla собирается закрыть большинство своих магазинов и полностью перейти на онлайн-продажи, благодаря чему автомобили марки подешевеют. Также автопроизводитель изменит систему возврата своих машин.

Как говорится в объявлении на официальном сайте Tesla, клиенты в Северной Америке теперь могут купить автомобиль Tesla примерно за минуту по телефону, а в скором времени компания распространит эту возможность по всему миру. В ближайшие месяцы автопроизводитель намерен свернуть большинство своих магазинов, оставив только самые посещаемые, и то в измененном виде. Они станут галереями, шоурумами и информационными центрами Tesla.

Такое решение позволит снизить цены на все автомобили марки в среднем на 6%. Tesla Model 3 в итоге обойдется в 35 тысяч долларов США (примерно 2,3 миллиона рублей).

Также в Tesla решили упростить систему возврата своих электромобилей. Вместо тест-драйва клиент может купить машину, покататься, а затем вернуть в течение семи дней после покупки при полном возврате средств. Накатанный за это время пробег не должен превышать 1000 миль (1609 километров).

«Вы в буквальном смысле можете купить Tesla, проехать несколько сотен миль для поездки на выходные с друзьями и затем бесплатно вернуть», – говорится в сообщении компании.

По итогам 2018 года компания Tesla получила убыток в размере 976 миллионов долларов. Тем не менее, по сравнению с результатом 2017 года, когда убыток фирмы составил 1,9 миллиарда долларов, результат улучшился вдвое. Несколько дней назад комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на основателя «Теслы» Илона Маска. Причиной стал его неосторожный твит. Причем это уже второй суд Маска из-за заявлений в «Твиттере».